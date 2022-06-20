Самойлов — о смене гражданства: пусть я сделал это необдуманно, но не прогадал

23-летний фигурист, представляющий Польшу, Владимир Самойлов рассказал, как ему далась смена гражданства для выступления за сборную Польши.

«Когда оформляли переход, мне федерация говорит: «Ты не можешь тренироваться в России. Готов за границей?» Не знаю, что у меня в голове было, но я даже особо не думал, сразу ляпнул: «Да поехали». И только когда я собирался на самолёт, осознал масштаб изменений. Накрыло, конечно: что я буду делать вообще там?

Федерация взяла меня на слабо. Мне родители сказали: сам решай, это твоя жизнь. Пусть я сделал это необдуманно, но не прогадал, считаю. Много думал: «На хрена мне это надо?» Проскочила мысль раза четыре, что всё, завтра беру билет обратно, хватит», — приводит слова Владимира Самойлова «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее Владимир входил в первую шестёрку на чемпионате России и выигрывал этапы Кубка. После того как его несколько раз не вызвали в сборную, решил сменить гражданство на польское и уже съездил на чемпионат мира.