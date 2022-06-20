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Дочь Тутберидзе показала редкое фото с отцом

Дочь Тутберидзе показала редкое фото с отцом
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19-летняя российская фигуристка Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала фотографию с мужчиной, который является её отцом. Он крайне редко появляется в публичном пространстве.

«День отца», — подписала она фото.

Фото: из личного архива дианы дэвис

Напомним, Диана Дэвис родилась в 2003 году в США. К тому моменту Тутберидзе уже работала в России после долгой командировки, но часто возвращалась в Штаты для участия в ледовом балете. По словам тренера, отцом девочки стал её тогдашний муж по фамилии Дэвис. Американец отказался переезжать в Россию вместе с супругой и дочерью — так их пути разошлись.

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