Елена Вайцеховская: Трусова заслужила золото ОИ больше, чем кто-либо другой

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказала мнение, что серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова заслужила золото тех Игр.

Напомним, Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Несмотря на это, по итогам двух прокатов на ОИ-2022 она проиграла соотечественнице Анне Щербаковой.

«Проиграла — слово здесь неправильное. Точно так же не совсем корректен, на мой взгляд, комментарий Татьяны Тарасовой насчёт того, что ни один из судей не поставил Трусову на первое место. Произвольную программу Саша оставила за собой пятью голосами против четырёх, и именно этот уникальнейший прокат стал грандиозным восклицательным знаком всей женской олимпийской эпопеи. И разве кто-то был готов заявить после того выступления, что Трусова не заслуживает победы?

Она, безусловно, её заслуживала больше, чем кто угодно другой. Заслуживала, но не добилась — так бывает. Разные вещи, кстати. И уж чего Саша точно не заслужила, так это нынешних комментариев в свой адрес», — приводит слова Вайцеховской «RT на русском».

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Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой: