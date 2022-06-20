Камила Валиева проведёт в Москве открытую фитнес-тренировку

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Камила Валиева проведёт открытую тренировку по фитнесу в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы, который состоится 25 июня в Лужниках.

«Очень рада, что смогу поделиться своим спортивным опытом. Это что-то новое и необычное для меня! Я очень люблю занятия спортом на свежем воздухе, а также танцевальные тренировки. Что же до программы, приходите и увидите всё сами 25 июня! Отдельное спасибо хотелось бы сказать Департаменту спорта города Москвы за то, что дали мне возможность попробовать себя в новом амплуа», — приводит слова Камилы Валиевой «РИА Новости».

Валиева является Олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях по фигурному катанию и чемпионкой Европы 2022 в одиночном катании.