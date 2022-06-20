Елизавета Нугуманова описала Александру Трусову тремя фразами

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова поделилась мнением о серебряном призёре Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александре Трусовой. Один из подписчиков попросил Нугуманову назвать тройку главных фактов о Трусовой.
«1. Очень уверенная в себе!
2. Весёлая.
3. Всегда стоит на своём», — написала Елизавета в своих соцсетях, прикрепив текст к фото с Александрой.
Фото: из личного архива елизаветы нугумановой
Напомним, Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Это случилось на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Несмотря на это, по итогам двух прокатов на ОИ-2022 Трусова проиграла соотечественнице Анне Щербаковой.
Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:
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