Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Нугуманова описала Александру Трусову тремя фразами

Елизавета Нугуманова описала Александру Трусову тремя фразами
Комментарии

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова поделилась мнением о серебряном призёре Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александре Трусовой. Один из подписчиков попросил Нугуманову назвать тройку главных фактов о Трусовой.

«1. Очень уверенная в себе!
2. Весёлая.
3. Всегда стоит на своём», — написала Елизавета в своих соцсетях, прикрепив текст к фото с Александрой.

Фото: из личного архива елизаветы нугумановой

Напомним, Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Это случилось на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Несмотря на это, по итогам двух прокатов на ОИ-2022 Трусова проиграла соотечественнице Анне Щербаковой.

«Надо искать дерьмо в себе». Откровенные слова Трусовой вызвали злость «Надо искать дерьмо в себе». Откровенные слова Трусовой вызвали злость

Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022