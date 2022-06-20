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Нугуманова: не обращаю внимания на хейт, негатив не воспринимаю

Нугуманова: не обращаю внимания на хейт, негатив не воспринимаю
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова ответила на вопросы пользователей в соцсетях. Она рассказала об отношении к хейтерам.

«Я не обращаю внимания на какой-то хейт в мою сторону! Негатив абсолютно не воспринимаю. Я слишком позитивный человек, и меня мало чем можно вообще расстроить.

Откуда беру позитив? Наверное, не зацикливаюсь на плохих моментах в жизни, просто иду дальше. А вдохновляют меня мама, родные! Помогают мне всегда. Позитивная я сама по себе, во всём ищу хорошее!» — написала фигуристка.

19-летняя Нугуманова, тренирующаяся в Санкт-Петербурге под руководством российского тренера Евгения Рукавицына, рассказала об оскорбительном отношении к ней тренеров группы и самого наставника. Ухудшение результатов фигуристки связали с лишним весом, который и стал причиной разногласий в группе. В СШОР Санкт-Петербурга по фигурному катанию проводить расследование ситуации отказались.

Позже президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что в организации создадут комиссию по этике.

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