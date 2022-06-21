«Подружки». Туктамышева показала фотографии с Тарасовой с её свадьбы с Климовым

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева выложила свежие фотографии в своём телеграм-канале. На снимках Туктамышева изображена с двукратным серебряным призёром Олимпиад по фигурному катанию Евгенией Тарасовой, которая вышла замуж за олимпийского чемпиона Игр-2014 в командных соревнованиях фигуристов Фёдора Климова.

«Подружки», — подписала фотографии Елизавета.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

Тарасова – серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в спортивной паре с Владимиром Морозовым. Евгения – двукратная чемпионка Европы и трёхкратный призёр чемпионатов мира. Климов в паре с Ксенией Столбовой становился олимпийским чемпионом в команде и серебряным призёром в личном турнире на Играх в Сочи. Фёдор – неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы.

Тарасова и Климов с партнёрами до 2018 года тренировались в группе Нины Мозер. Затем Фёдор завершил карьеру, а Евгения несколько раз меняла тренеров.

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Евгения Тарасова вышла замуж за Фёдора Климова: