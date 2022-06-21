Алексей Ягудин показал милые фото с дочерьми

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин выложил новый пост в своём телеграм-канале. На фотографиях Ягудин изображён рядом с дочерьми, 12-летней Елизаветой и шестилетней Мишель. Мама девочек — супруга Ягудина, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина.
«С прошедшим праздником нас, папы», — подписал снимки Алексей.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Алексея Ягудина.
42-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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