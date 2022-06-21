Дмитрий Губерниев назвал желаемую соперницу Алины Загитовой в показательном бою по боксу
Поделиться
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого бы ему хотелось увидеть на ринге вместе с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой. Ранее сообщалось, что 20-летняя Загитова выступит в показательном бою по боксу.
По словам Губерниева, ему хотелось бы, чтобы с Загитовой сразилась российская телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова.
«Соперницей Загитовой в боксёрском поединке обязательно должна быть Ольга Бузова! А я буду объявлять раунды в качестве ринг-боя!» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Алина Загитова рассказала о проблемах со здоровьем.
Новость по темеЗагитова рассказала о проблемах со здоровьем
Также посмотрите видео, как Евгения Тарасова вышла замуж за Фёдора Климова:
Комментарии
- 21 июня 2022
-
11:46
-
11:43
-
11:33
-
10:44
-
09:01
-
08:38
-
00:25
- 20 июня 2022
-
22:09
-
19:01
-
18:32
-
18:05
-
17:48
-
17:37
-
16:39
-
15:10
-
12:40
-
12:37
-
12:34
-
12:31
-
12:19
-
12:06
-
11:26
-
10:14
-
10:01
-
08:34
-
00:57
- 19 июня 2022
-
23:11
-
22:23
-
15:34
-
14:53
-
14:39
- 18 июня 2022
-
20:53
-
13:30
-
10:29
-
10:12
Партнерский контент