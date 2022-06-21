Дмитрий Губерниев назвал желаемую соперницу Алины Загитовой в показательном бою по боксу

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кого бы ему хотелось увидеть на ринге вместе с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой. Ранее сообщалось, что 20-летняя Загитова выступит в показательном бою по боксу.

По словам Губерниева, ему хотелось бы, чтобы с Загитовой сразилась российская телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова.

«Соперницей Загитовой в боксёрском поединке обязательно должна быть Ольга Бузова! А я буду объявлять раунды в качестве ринг-боя!» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Алина Загитова рассказала о проблемах со здоровьем.

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