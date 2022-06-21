Евгения Медведева защитила диплом и сообщила оценку

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева сообщила, что успешно защитила дипломную работу. По словам спортсменки, она получила пять баллов.
«Защитить диплом на пять — выполнено», — написала Медведева в своих социальных сетях, прикрепив текст к соответствующей фотографии.
Фото: из личного архива евгении медведевой
Напомним, 22-летняя Медведева — студентка Московского государственного университета (МГУ). Она учится на факультете под названием «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере».
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).
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