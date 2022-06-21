Бывший чемпион мира по боксу — о бое Загитовой: это не представляет никакого интереса

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд поделился мнением о решении олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой провести боксёрский поединок.
«Честно говоря, мне лично это совсем не интересно. Алина – милая красивая девушка и большая спортсменка, она выступает в фигурном катании, таком красивом и нежном женском виде спорта, и мне не хотелось бы видеть её в боксёрских перчатках. Поэтому я не знаю, для чего это будет сделано. Для меня это не представляет никакого интереса, и мне немного жаль Алину. Потому что я вообще не люблю, когда девочки бьют друг друга.
Если же на ринг выйдут известные мужчины из других видов спорта, то я к этому отнесусь положительно, они молодцы. Если, например, футболисты, хоккеисты, лыжники попробуют надеть перчатки, то это действительно будет интересно и послужит популяризации бокса. А когда перчатки надевают девочки, то мне кажется, что это другая история.
Это не касается нашего женского бокса. Потому что всё-таки девчонки, которые реально боксируют, сами выбирают свой путь. Я очень нейтрально отношусь к женскому боксу, но есть некоторые девушки, у которых это действительно очень хорошо получается. Но они, как я считаю, в большей степени исключение. Они спортсменки и выбирают свой путь бойца. И к показательным боям не имеют никакого отношения», – цитирует Дрозда «РИА Новости Спорт».
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