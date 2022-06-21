Татьяна Тарасова отреагировала на новость о боксёрском бое Алины Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт показательный боксёрский бой.
«Пусть идёт. Для того чтобы узнать, зачем Алине это, нужно позвонить ей и спросить, зачем она пробует себя в боксе», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».
20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.
Евгения Тарасова вышла замуж за Фёдора Климова:
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