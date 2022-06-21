Хореограф группы Тутберидзе: если у Загитовой будет бой с Бузовой, я бы на это посмотрел

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал возможный боксёрский поединок с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию в одиночном разряде Алины Загитовой и телеведущей Ольги Бузовой.

«Если это ради шоу, то будет весело. Я бы посмотрел, если бой будет с Бузовой, это будет очень забавно и весело – фигуристка против вокалистки, будет огонь.

От нехватки международных соревнований развлекаются как только могут. Трусова пошла в лёгкую атлетику, Алина станет боксировать, что будет дальше? Это будет очень интересно, забавно и весело, я бы на это посмотрел», — цитирует Железнякова Metaratings.

Напомним, в августе Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», где сыграет Настеньку. Шоу пройдёт в Сочи с 1 июля по 30 сентября. Исполнители главных ролей в проекте будут меняться. 1 июля проект начнут олимпийские чемпионы в команде, чемпионы мира и Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, у которых запланировано 15 выступлений. Попеременно с ними в июле роль Настеньки исполнит Камила Валиева. Её дебют состоится 8 июля, всего фигуристка выйдет на лёд 12 раз. Весь август на лёд будет выходить Загитова, а в сентябре её сменят двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.