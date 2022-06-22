Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в показательной тренировке по боксу на Дне московского спорта, который пройдёт 25 июня в «Лужниках».
«Это будет показательная тренировка Загитовой по боксу на Дне московского спорта. Скорее всего, её будут обучать боксу. Она согласилась в этом участвовать», — приводит ТАСС слова своего источника.
Ранее сообщалось, что Загитова выступит в показательном поединке по боксу. Сама Алина в социальных сетях опубликовала фотографию в боксёрских перчатках и подписала её: «Готовлюсь к чему-то новому…», а также добавила два эмодзи, один из которых – боксёрская перчатка.
Также стало известно, что мастер-класс по фитнесу проведёт олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева.
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