Загитова примет участие в показательной тренировке по боксу на Дне московского спорта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в показательной тренировке по боксу на Дне московского спорта, который пройдёт 25 июня в «Лужниках».

«Это будет показательная тренировка Загитовой по боксу на Дне московского спорта. Скорее всего, её будут обучать боксу. Она согласилась в этом участвовать», — приводит ТАСС слова своего источника.

Ранее сообщалось, что Загитова выступит в показательном поединке по боксу. Сама Алина в социальных сетях опубликовала фотографию в боксёрских перчатках и подписала её: «Готовлюсь к чему-то новому…», а также добавила два эмодзи, один из которых – боксёрская перчатка.

Также стало известно, что мастер-класс по фитнесу проведёт олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева.