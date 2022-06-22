«Model Superstar!» 45-летний Роман Костомаров показал актуальную физическую форму

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях. 45-летний Костомаров показал, как выглядит в настоящее время. Снимок сделан в Турции.
«Model Superstar! То есть не Model Superstar, а просто очень СТАРый», — подписал фото Костомаров.
Фото: из личного архива романа костомарова
В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира среди юниоров 1996 года и трёхкратный чемпион России. Он является заслуженным мастером спорта России. В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:
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