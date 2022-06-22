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Алину Загитову пригласили на тренировку сборной России по боксу

Алину Загитову пригласили на тренировку сборной России по боксу
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Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибо пригласил 20-летнюю фигуристку Алину Загитову на тренировку.

«Занятие боксом ещё никому не навредило, если мы говорим не о профессиональном спорте, а о занятиях с целью укрепления здоровья. Всё полезно в разумных пределах. Загитова является профессиональным спортсменом и, разумеется, достаточно хорошо подготовлена. С учётом того, что фигурное катание относится к разряду сложнокоординационных видов спорта, я думаю, ей легко будут даваться технические приёмы и легко будут усваиваться боксёрские навыки. Может быть, со временем она смогла бы проводить и лёгкие спарринги», — приводит слова Альберта Муталибо ТАСС.

Ранее стало известно, что Алина Загитова проведёт показательный бой по правилам бокса. Имя соперника пока не сообщается.

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Источник: Ольга Бузова не будет боксировать с Алиной Загитовой
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