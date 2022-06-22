Источник: Ольга Бузова не будет боксировать с Алиной Загитовой

Российская телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова не будет боксировать с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой.

«Ольга Бузова не рассматривается в качестве соперника Алины Загитовой», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что Загитова выступит в показательном поединке по боксу. Сама Алина в социальных сетях опубликовала фотографию в боксёрских перчатках и подписала её: «Готовлюсь к чему-то новому…», а также добавила два эмодзи, один из которых – боксёрская перчатка.

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

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