Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Семененко — о своем первом взрослом сезоне: сезон получился непростым, но интересным

Семененко — о своем первом взрослом сезоне: сезон получился непростым, но интересным
Комментарии

18-летний российский фигурист Евгений Семененко поделился впечатлениями от первого полноценного взрослого сезона.

«Сезон получился непростым, но в тоже время интересным и захватывающим. Много было хорошего, но были и переживания, и неприятные моменты. Тем не менее мне все-таки выпал шанс отправиться на Олимпийские игры, и я очень рад, что мне удалось участвовать в Олимпиаде, где я выдал свой лучший результат в сезоне. На Играх совсем другая атмосфера. Ты чувствуешь себя частью большой команды. После Олимпиады хотелось выступить на чемпионате мира, но...», — приводит слова Евгения Семененко официальный сайт федерации фигурного катания на коньках России.

Евгений является чемпионом России среди юниоров и победителем мирового командного чемпионата.

Новость по теме
Семененко — о совмещении учебы и карьеры: в мединституте невозможно числиться для галочки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022