Семененко — о своем первом взрослом сезоне: сезон получился непростым, но интересным

18-летний российский фигурист Евгений Семененко поделился впечатлениями от первого полноценного взрослого сезона.
«Сезон получился непростым, но в тоже время интересным и захватывающим. Много было хорошего, но были и переживания, и неприятные моменты. Тем не менее мне все-таки выпал шанс отправиться на Олимпийские игры, и я очень рад, что мне удалось участвовать в Олимпиаде, где я выдал свой лучший результат в сезоне. На Играх совсем другая атмосфера. Ты чувствуешь себя частью большой команды. После Олимпиады хотелось выступить на чемпионате мира, но...», — приводит слова Евгения Семененко официальный сайт федерации фигурного катания на коньках России.
Евгений является чемпионом России среди юниоров и победителем мирового командного чемпионата.
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