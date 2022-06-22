Алина Загитова высказалась о предстоящем бое с чемпионом ОИ по боксу

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что думает о показательном боксёрском поединке с олимпийским чемпионом 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альбертом Батыргазиевым. Бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс как раз тот вид спорта, который даёт ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что Департамент спорта создал подходящие для этого условия.

К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы! Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде», — приводит слова Загитовой «РИА Новости Спорт».

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