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Батыргазиев — о бое с Загитовой: интересно, как ей помогут навыки фигурного катания

Батыргазиев — о бое с Загитовой: интересно, как ей помогут навыки фигурного катания
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Олимпийский чемпион 2020 года в по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев высказался о предстоящем показательном поединке с олимпийской чемпионкой 2020 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой. Бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

«Здорово, что спортсмены из других дисциплин пробуют себя в боксе, этот опыт будет очень полезен для них. Поддерживаю решение Алины испытать себя в показательном бое и рад, что так или иначе выступлю её тренером. Интересно, как ей помогут навыки фигурного катания.

Что касается самого поединка, то поработаем красиво и с пользой для нас обоих — это всё-таки не битва за чемпионство. Но передышек давать не буду», — цитирует Батыргазиева «РИА Новости Спорт».

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