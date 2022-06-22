Семененко — о совмещении учёбы и карьеры: в мединституте невозможно числиться для галочки

18-летний российский фигурист Евгений Семененко рассказал, как удаётся совмещать профессиональную спортивную карьеру и учёбу в медицинском университете.
«В медицинском институте невозможно числиться для «галочки». Первый семестр шёл в ногу с однокурсниками — пропускал занятия только тогда, когда были соревнования, но все контрольные точки и зачёты с меня требовали, я всё сдавал. Зимняя сессия совпала по срокам с чемпионатом России, поэтому экзамены по химии и истории сдал чуть позже.
Второй семестр получился сложнее, я пропустил месяц занятий, даже планировал брать академотпуск, но потом решил, что справлюсь, и практически сделал это. Осталось досдать несколько зачётов (поэтому и на сборы приехал с учебником), и впереди сессия», — приводит слова Евгения Семененко официальный сайт федерации фигурного катания на коньках России.
Евгений является чемпионом России среди юниоров и победителем мирового командного чемпионата.
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