Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Семененко — о совмещении учёбы и карьеры: в мединституте невозможно числиться для галочки

Семененко — о совмещении учёбы и карьеры: в мединституте невозможно числиться для галочки
Комментарии

18-летний российский фигурист Евгений Семененко рассказал, как удаётся совмещать профессиональную спортивную карьеру и учёбу в медицинском университете.

«В медицинском институте невозможно числиться для «галочки». Первый семестр шёл в ногу с однокурсниками — пропускал занятия только тогда, когда были соревнования, но все контрольные точки и зачёты с меня требовали, я всё сдавал. Зимняя сессия совпала по срокам с чемпионатом России, поэтому экзамены по химии и истории сдал чуть позже.

Второй семестр получился сложнее, я пропустил месяц занятий, даже планировал брать академотпуск, но потом решил, что справлюсь, и практически сделал это. Осталось досдать несколько зачётов (поэтому и на сборы приехал с учебником), и впереди сессия», — приводит слова Евгения Семененко официальный сайт федерации фигурного катания на коньках России.

Евгений является чемпионом России среди юниоров и победителем мирового командного чемпионата.

Новость по теме
Семененко — о своем первом взрослом сезоне: сезон получился непростым, но интересным
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022