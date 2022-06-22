Дмитрий Губерниев: представляете бой Загитовой против Коки? Вещь посильнее «Фауста» Гёте

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил новость о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт показательный бой с олимпийским чемпионом 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альбертом Батыргазиевым. ПО словам Губерниева, соперницей Загитовой могла стать российская певица Клава Кока.

«Насколько я знаю, Клава Кока была настроена решительно. Конечно, ей хотелось бы сразиться с Загитовой — это был бы блестящий поединок. Всё-таки физическая форма Клавы Коки получше, чем у Бузовой — она юна и прекрасна. У Ольги тоже, конечно, хорошая физическая форма, но она не рассматривалась.

А Кока собралась по полной программе, но Алина не захотела драться. Почему? Надо спрашивать у неё. Сейчас там соперник — Альберт Батыргазиев. Но это будет просто мастер-класс. Жалко, потому что мы все предвкушали, что это будет действительно яркий поединок. Представляете бой Загитовой против Коки? Вещь посильнее «Фауста» Гёте. Это то, чего как раз не хватает нашей стране. Теперь, к сожалению, мы останемся сиротинками и не сможем понаблюдать за этим пиром боксёрского духа», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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