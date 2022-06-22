Представитель Клавы Коки опроверг слухи о желании певицы провести бой с Алиной Загитовой

PR-директор Клавы Коки Айрат Фаттахов прокомментировал информацию о том, что певица могла стать соперницей олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой в показательном боксёрском поединке. Ранее об этом сообщил известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Впервые слышу об этом. Мы даже не в курсе всего происходящего. Клава не занимается боксом. Всё это очень странно. У неё стоит концерт на 25 июня», — сказал Фаттахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, ранее стало известно, что соперником Загитовой станет олимпийский чемпион 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев. Показательный поединок состоится в «Лужниках» 25 июня.

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