Навка пожелала Загитовой вернуться невредимой после боксёрского боя с Батыргазиевым

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт показательный бой с олимпийским чемпионом 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альбертом Батыргазиевым.

«Загитова молодая — у неё вся жизнь впереди. Когда, если не сейчас, пробовать себя? Единственное, волнуюсь за её здоровье. Хочу, чтобы она вернулась к нам на «Аленький цветочек» невредимой. Очень ждём её.

Какие у Алины шансы? Сами задаёте вопросы, на которые наверняка знаете ответ», — рассказала Татьяна Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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