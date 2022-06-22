Татьяна Тарасова заявила, что верит в победу Загитовой в боксёрском бою с Батыргазиевым

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова проведёт показательный бой с олимпийским чемпионом 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альбертом Батыргазиевым.

«Батыргазиев — олимпийский чемпион, и Алина — олимпийская чемпионка. Имеет право. Верю ли в победу Загитовой? Конечно. Победит тот, кто талантливее», — рассказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Поединок Алины Загитовой и Альберта Батыргазиева планируется провести в «Лужниках» 25 июня.

Новость по теме Тренер Батыргазиева заявил, что Альберт не будет драться с Загитовой, и назвал причину

Также посмотрите видео с прокатом четырёхлетней Камилы Валиевой: