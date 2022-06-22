Бенуа Ришо поделился впечатлениями от работы с дочерью Тутберидзе

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, как он создавал программу для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а также поделился ролью Этери Тутберидзе в подготовке.
«Я не хочу раскрывать все секреты постановки, так как она принадлежит исполнителям. Я лишь помог воплотить идею в жизнь.
Глеб и Диана просто феноменальны! Они в отличной спортивной форме, причем не по отдельности: индивидуальные способности каждого работают вместе, чтобы создать нечто еще более мощное. С художественной точки зрения они исключительны.
Этери присутствовала на катке во время создания этой программы. Прежде всего в роли мамы Дианы — проводника, который оказывал поддержку. И, конечно же, выдающегося и очень опытного тренера. Мне повезло получить такой чудесный опыт с Глебом, Дианой и Этери. Я был рад вести содержательные беседы с Этери, делиться нашими идеями о фигурном катании, его прогрессе и будущем», — приводит слова Бенуа Ришо «Матч ТВ».
- 22 июня 2022
-
15:32
-
15:09
-
15:00
-
13:34
-
12:29
-
12:04
-
11:49
-
11:35
-
11:27
-
11:04
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:37
-
09:33
-
09:25
-
08:50
-
08:33
-
00:15
- 21 июня 2022
-
19:54
-
16:50
-
16:40
-
15:39
-
15:14
-
15:01
-
14:19
-
13:40
-
13:16
-
13:03
-
11:46
-
11:43
-
11:33
-
10:44