Бенуа Ришо поделился впечатлениями от работы с дочерью Тутберидзе

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, как он создавал программу для Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а также поделился ролью Этери Тутберидзе в подготовке.

«Я не хочу раскрывать все секреты постановки, так как она принадлежит исполнителям. Я лишь помог воплотить идею в жизнь.

Глеб и Диана просто феноменальны! Они в отличной спортивной форме, причем не по отдельности: индивидуальные способности каждого работают вместе, чтобы создать нечто еще более мощное. С художественной точки зрения они исключительны.

Этери присутствовала на катке во время создания этой программы. Прежде всего в роли мамы Дианы — проводника, который оказывал поддержку. И, конечно же, выдающегося и очень опытного тренера. Мне повезло получить такой чудесный опыт с Глебом, Дианой и Этери. Я был рад вести содержательные беседы с Этери, делиться нашими идеями о фигурном катании, его прогрессе и будущем», — приводит слова Бенуа Ришо «Матч ТВ».