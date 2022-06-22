Елизавета Туктамышева назвала топ-4 любимых зарубежных исполнителей

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, какую музыку любит слушать. Она ответила на вопрос подписчика, который попросил назвать любимых зарубежных исполнителей.
«RHCP (Red Hot Chili Peppers. — Прим. «Чемпионата»), Kanye West, Led Zeppelin, Coldplay. И ещё очень много», — написала Туктамышева в своих соцсетях.
25-летняя Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать карьеру.
Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:
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