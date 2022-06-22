Жулин предложил Диане Дэвис выступать за сборную США

Советский и российский фигурист, выступавший в танцах на льду с Майей Усовой, Александр Жулин высказался о возможности фигуристки Дианы Дэвис, выступающей в паре с Глебом Смолкиным, выступать за сборную США.

«Вместо того, чтобы сидеть без международных соревнований, раз уж у Дианы есть паспорт, может быть, лучше кататься за США. Я не думаю, что Диана и Глеб будут кататься за США. Хотя посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если, к примеру, Россию лишить международных соревнований на 20 лет…

Гипотетически я бы не отказался от такой возможности. Ведь у людей только одна жизнь. До катания осталось не менее десяти лет. Если они прекрасно понимают, что ни чемпионата мира, ни Олимпийских игр они никогда не увидят, то зачем отказываться от этой возможности?» — приводит слова Александра «РБК Спорт».