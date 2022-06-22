Российский промоутер решил устроить бой Алина Загитова — Ольга Бузова

Российский промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что решил попытаться организовать боксёрский поединок с участием олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой и телеведущей, певицы и актрисы Ольгой Бузовой.

«В данный момент обсуждаем именно бой Загитовой с Бузовой. Ведём переговоры с командами. И, думаю, мы вас очень сильно удивим.

Сама идея привлекательна, поскольку существует много поклонников всего, что делают Загитова и Бузова. И существует такой красавчик типа меня, который решил собрать всех в одной точке. Давайте показывать счастье. У нас есть красивые девушки. Есть возможность создать модель спортивного действа, куда придёт большое число зрителей — и об этом совершенно точно будут говорить.

Не смущает ли, что это женский бокс? Работая со мной, 11 человек стали чемпионами мира и пять стали миллионерами в долларах. Увидите, будет очень интересно», — цитирует Хрюнова «RT на русском».

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