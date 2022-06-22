Ирина Роднина: буду ли смотреть бой Загитовой? Я что, больная?

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт показательный бой с олимпийским чемпионом 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альбертом Батыргазиевым.

«Я этот бред даже комментировать не хочу, честно говоря. Девочка в очередной напоминает о себе, не более того. Чего только сейчас не придумают ради самопиара. Я думаю, что Загитову и её менеджеров вообще мало волнует спорт и привлечение внимание к спорту таким образом. Здесь речь идёт исключительно про самопиар.

Буду ли я смотреть этот поединок? Я что, больная, что ли? Я на такое, конечно, смотреть не собираюсь», — приводит слова Родниной Sport24.

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