Семененко: когда я предложил музыку для новой произвольной, Авербух немного удивился

Евгений Семененко, ставший лучшим из российских фигуристов в личном турнире Олимпиады в Пекине, рассказал о программах на новый сезон.

Новую короткую программу «Адажио» Альбинони любители фигурного катания уже могли видеть на Кубке Первого канала.

«Думаю, я буду катать её в новом сезоне. Мы специально готовили эту программу к Кубку Первого канала. После Олимпиады Адам Соля приехал к нам в Петербург на несколько дней, и эту программу быстро поставили. Музыку предложил Алексей Николаевич Мишин. Если говорить об истории, то с тренерами мы придумали для этой программы образ гражданина Кале, который идет на самопожертвование ради спасения родного города. Мне кажется, после первого показа этой программы на Кубке Первого канала публика оценила её хорошо.

Новую произвольную ставил Илья Изяславович Авербух. Музыку предложил я. Это k-pop. Я уже видел информацию, что это якобы BTS. Нет. Опровергну слухи. Но исполнителя пока не назову, сохраню в тайне. Программа получается интересной. Мне нравится, что короткая и произвольная – разные. Классика и такой современный стиль.

С Авербухом работал впервые. И для меня это бесценный опыт. Илья Авербух профессионал во всём. У него всё отлажено, отработано. Меня поразило, насколько быстро была сделана музыка для программы. Он указал время, какие именно фрагменты надо взять, и через 10 минут всё было готово. Да и вообще, во время постановочной работы видно, что Илья профи во всём. Опыт у него огромный. Сколько номеров уже поставлено. Когда я предложил музыку для новой произвольной, он немного удивился, но сказал: «Давай попробуем». И получилось, считаю, интересно», — приводит слова Семененко пресс-служба ФФККР.