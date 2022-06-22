Губерниев: предложил Загитовой свою кандидатуру в качестве боксёрской груши!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о желании стать спарринг-партнёром олимпийской чемпионки Алины Загитовой в показательной тренировке по боксу на Дне московского спорта, который пройдёт 25 июня в «Лужниках».
«Предложил Алине Загитовой свою кандидатуру в качестве боксёрской груши!!! Этакий спарринг на Дне московского спорта!!! Пусть вспомнит былое Загитова и побьёт как грушу горе-комментатора», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее также сообщалось, что Загитова выступит в показательном поединке по боксу. Губерниев предлагал фигуристке в соперницы певиц Ольгу Бузову и Клаву Коку. Эти версии не подтвердились. Соперником спортсменки станет олимпийский чемпион 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев.
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