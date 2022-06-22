«Это классный коммерческий ход». Рудковская — о боксёрском поединке Загитовой

Известный продюсер и совладелица школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская объяснила, почему фигуристки пробуют себя в других видах спорта.

Ранее серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова выступила в прыжках в длину на Неделе лёгкой атлетики. Теперь олимпийская чемпионка Алина Загитова намерена провести показательный поединок с победителем Игр в Токио боксёром Альбертом Батыргазиевым. Бой пройдёт 25 июня в Лужниках в рамках Дня московского спорта.



«То, что Саша Трусова прыгала в лёгкой атлетике, привлекло внимание к лёгкой атлетике, и то, что Загитова сейчас делает, — это тоже привлекает болельщиков со всего мира. Я не вижу здесь ничего плохого, это классный коммерческий ход. Тут, как говорится, любые способы хороши, кроме некролога.

Это делается для привлечения внимания к спорту, к боксу. Сейчас необходимо делать вещи, благодаря которым люди будут следить за спортом, идти в спорт, так как после объявления санкций интерес к российским спортивным мероприятиям сильно упал. Интерес падает, и многие ребята бросают спорт из-за отсутствия новых вершин для покорения в зарубежных соревнованиях», — приводит слова Рудковской «РБК-Спорт».