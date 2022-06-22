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«Поддерживаю все проекты Плющенко». Рудковская — о строительстве гостиницы для спортсменов

«Поддерживаю все проекты Плющенко». Рудковская — о строительстве гостиницы для спортсменов
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Известный продюсер и совладелица школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская сообщила, что в ближайшем будущем откроет гостиницу для спортсменов.

Над дизайном работала сама Рудковская. Ночь в отеле будет стоить три тысячи рублей. Но остановиться в гостинице смогут исключительно спортсмены. Поклонники – только в виде исключения.

«Мы всё инвестировали в Россию вместе с Евгением. Я поддерживаю все его проекты. Вы знаете, честно говоря, он меня втянул в эту секту фигурного катания. Это секта.

Когда ты заходишь в эту гостиницу, такое будет ощущение, что попал во французские Альпы или в Швейцарию, на какой-то горнолыжный курорт. Вообще атмосфера будет очень домашняя. Многие фанаты, поклонники хотят приезжать. Если мы будем делать какие-то показательные выступления, вот как сейчас, мы, конечно, будем сдавать им номера. Но во время тренировочного процесса, я думаю, это исключено.

Я, честно говоря, немножко в шоке, потому что это очень тяжело не только в моральном плане, но и в принципе женщине тянуть такой груз ответственности. Это не каждая сможет. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Бывает и человеческий фактор, и куча всяких разных историй», — приводит слова Рудковской «Пятый канал».

Продюсер рассказала, что столкнулась с недобросовестными рабочими. Компания по производству металлоконструкций не выполнила договор на 99 млн рублей. Рудковской пришлось обращаться в полицию. В данный момент идёт следствие.

Ещё один конфликт произошел со строителем Денисом Гонтарем. Рудковская обвинила его в краже 31 млн рублей, на которые он должен был закупить стройматериалы для спортивного зала, но не выполнил своих обязательств.

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