Рудковская — о сыне Саше Плющенко: ты — золотой ребёнок, ты должен это понимать

Известный продюсер и совладелица школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, как планирует будущее совместных с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко сыновей – девятилетнего Александра и Арсения, которому нет ещё и двух лет.

«Он ходит от дома на арену в коньках. Я говорю: «Саш, такого даже у Майкла Джексона не было. Ты — золотой ребёнок, ты должен это понимать». Поэтому Саша как раз пример того воспитания, когда у ребенка есть всё. И он пашет на льду с утра до вечера.

Он абсолютно чётко понимает, что он делает, абсолютно чётко. Он приходит сниматься, говорит: «Сколько у меня луков? Сколько у меня часов работы? Сколько я получаю?» То есть он уже сам себя менеджерит, ему не нужна мама, папа, менеджер.

Евгению Плющенко придётся как-то уступить дорогу молодым. Я думала, Саша заменит Евгения, а Арсений заменит Сашу. Детей жалеть в спорте нельзя. Если ты хочешь, чтобы у тебя был олимпийский чемпион… Вообще я пока ещё не воспитала олимпийского чемпиона. Я очень хочу, чтобы мои дети стали выдающимися спортсменами, как их папа», — приводит слова Рудковской «Пятый канал».