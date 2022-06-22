Рудковская — о сыне Саше Плющенко: ты — золотой ребёнок, ты должен это понимать

Известный продюсер и совладелица школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, как планирует будущее совместных с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко сыновей – девятилетнего Александра и Арсения, которому нет ещё и двух лет.
«Он ходит от дома на арену в коньках. Я говорю: «Саш, такого даже у Майкла Джексона не было. Ты — золотой ребёнок, ты должен это понимать». Поэтому Саша как раз пример того воспитания, когда у ребенка есть всё. И он пашет на льду с утра до вечера.
Он абсолютно чётко понимает, что он делает, абсолютно чётко. Он приходит сниматься, говорит: «Сколько у меня луков? Сколько у меня часов работы? Сколько я получаю?» То есть он уже сам себя менеджерит, ему не нужна мама, папа, менеджер.
Евгению Плющенко придётся как-то уступить дорогу молодым. Я думала, Саша заменит Евгения, а Арсений заменит Сашу. Детей жалеть в спорте нельзя. Если ты хочешь, чтобы у тебя был олимпийский чемпион… Вообще я пока ещё не воспитала олимпийского чемпиона. Я очень хочу, чтобы мои дети стали выдающимися спортсменами, как их папа», — приводит слова Рудковской «Пятый канал».
- 22 июня 2022
-
20:00
-
19:45
-
18:59
-
18:40
-
17:47
-
16:15
-
15:55
-
15:09
-
15:00
-
13:34
-
12:29
-
12:04
-
11:49
-
11:35
-
11:27
-
11:04
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:37
-
09:33
-
09:25
-
08:50
-
08:33
-
00:15
- 21 июня 2022
-
19:54
-
16:50
-
16:40
-
15:39
-
15:14
-
15:01
-
14:19
-
13:40