Софья Самоделкина: я выросла, стала по-другому мыслить

Российская фигуристка Софья Самоделкина, которая в межсезонье перешла от Сергея Давыдова в группу Светланы Соколовской, рассказала о тренировках у нового наставника.

«На данный момент я нахожусь в группе почти два месяца и до сих пор не смогла точно перестроиться. Конечно, надо быстрее перестраиваться, и тренеры говорят. По всему – и по работе, и по отношению – это всё другое.

Светлана Владимировна очень интересная личность. Очень весёлая. У меня даже был такой момент на тренировке: вроде бы всё хорошо начиналось, а потом что-то произошло и я услышала что-то жёсткое от Светланы Владимировны. Это было таким шоком. Вроде только что Светлана Владимировна такая: вот, всё хорошо — и тут бац. Может быть, чуть-чуть непредсказуемая.

Я полностью поменялась. Я выросла, стала по-другому мыслить. Совсем всё стало по-другому. Я три месяца ничего не делала – лежала с ногой, у меня была серьёзная травма. За эти три месяца поменялось в жизни абсолютно всё.

Очень тяжело я входила в этот сезон, потому что с ногой мы очень сильно страховались, чтобы, не дай бог, она заново не заболела. Но я прошла очень большой курс лечения в Москве и сейчас продолжаю проходить в Кисловодске. На данный момент вроде бы всё хорошо, потихоньку восстанавливаем прыжки, поставлены программы, всё отрабатываем», – сказала Самоделкина в сюжете Первого канала.