Алина Загитова призвала фанатов помогать бабушкам и дедушкам, рассказав случай из жизни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как помогла в магазине одинокой бабушке.
«Сегодня у меня был супернасыщенный день. Я с утра встала на тренировку, потом пошла в университет, сдала экзамен по истории искусств. А дальше была очень интересная история.
Я решила пойти в магазин и увидела там бабушку. Мне показалось, что ей нужна помощь, потому что она как-то металась и не знала, что ей делать. Я её спросила: «Может, вам чем-то помочь?» И она сказала: «Да, мне не хватает денег на молоко. Можешь, пожалуйста, внученька, купить?» — «Да, конечно». Я ей купила даже больше, чем молоко, и дала ей денег: в следующий раз всё равно нужны. Она рассказала свою безумно интересную жизнь. Ей, оказывается, 92 года. Это большой срок.
Я это, ребят, рассказываю не для того, чтобы похайпиться или потешить своё самолюбие, а для того, что вы, ребята, если увидите какую-то бабушку, дедушку, пожилых людей и видите, что им нужна помощь, обязательно помогайте», — рассказала Загитова в своём телеграм-канале.
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