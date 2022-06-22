Алина Загитова призвала фанатов помогать бабушкам и дедушкам, рассказав случай из жизни

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как помогла в магазине одинокой бабушке.

«Сегодня у меня был супернасыщенный день. Я с утра встала на тренировку, потом пошла в университет, сдала экзамен по истории искусств. А дальше была очень интересная история.

Я решила пойти в магазин и увидела там бабушку. Мне показалось, что ей нужна помощь, потому что она как-то металась и не знала, что ей делать. Я её спросила: «Может, вам чем-то помочь?» И она сказала: «Да, мне не хватает денег на молоко. Можешь, пожалуйста, внученька, купить?» — «Да, конечно». Я ей купила даже больше, чем молоко, и дала ей денег: в следующий раз всё равно нужны. Она рассказала свою безумно интересную жизнь. Ей, оказывается, 92 года. Это большой срок.

Я это, ребят, рассказываю не для того, чтобы похайпиться или потешить своё самолюбие, а для того, что вы, ребята, если увидите какую-то бабушку, дедушку, пожилых людей и видите, что им нужна помощь, обязательно помогайте», — рассказала Загитова в своём телеграм-канале.