В команде Тутберидзе обратились к Александре Трусовой

В соцсетях команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый серебряному призёру Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александре Трусовой. Сегодня, 23 июня, Трусовой исполнилось 18 лет.

«Тебя мы, Саша, с днём рожденья поздравляем!

Счастливой будь на жизненном пути!

Любовь и мир пусть душу согревают!

Побед, добра, удачи впереди!» — отмечается в поздравлении в адрес Трусовой от команды Тутберидзе.

Напомним, Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Это случилось на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Несмотря на это, по итогам двух прокатов на ОИ-2022 Трусова проиграла соотечественнице Анне Щербаковой.

Трусова исполнила эффектный кантилевер на Красной площади: