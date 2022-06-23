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Анна Щербакова выпустила обращение в честь празднования Международного олимпийского дня

Анна Щербакова выпустила обращение в честь празднования Международного олимпийского дня
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Российская фигуристка Анна Щербакова выпустила видеоролик в честь празднования международного олимпийского дня.

«23 июня – Международный олимпийский день. Для каждого спортсмена огромная честь представлять свою страну на Олимпийских играх.

Я для этого проделала длинный и трудный путь. И невероятно счастлива, что на Олимпиаде в Пекине мне удалось показать два чистых проката и выиграть олимпийское золото», – сказала Щербакова.

Анна Щербакова – олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании. Годом ранее она выиграла два чемпионата мира – личный и командный. Анна – трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019). Фигуристка занимается в группе Этери Тутберидзе.

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