Евгений Плющенко отреагировал на новость о бое Алины Загитовой с чемпионом ОИ по боксу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на новость о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт показательный боксёрский бой. Её соперником станет чемпион ОИ-2020 по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев, поединок состоится в «Лужниках» 25 июня.

«Мне это совсем не интересно. Я не слежу за жизнями других людей. У меня очень бурная своя жизнь и [жизнь] моих спортсменов», — цитирует Плющенко Teleprogramma.pro.

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

Евгения Тарасова вышла замуж за Фёдора Климова: