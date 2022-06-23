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Евгений Плющенко отреагировал на новость о бое Алины Загитовой с чемпионом ОИ по боксу

Евгений Плющенко отреагировал на новость о бое Алины Загитовой с чемпионом ОИ по боксу
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на новость о том, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт показательный боксёрский бой. Её соперником станет чемпион ОИ-2020 по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев, поединок состоится в «Лужниках» 25 июня.

«Мне это совсем не интересно. Я не слежу за жизнями других людей. У меня очень бурная своя жизнь и [жизнь] моих спортсменов», — цитирует Плющенко Teleprogramma.pro.

20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.

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