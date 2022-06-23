Камила Валиева одной фразой поздравила Александру Трусову с днём рождения

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева обратилась к серебряному призёру Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александре Трусовой. Она поздравила её с днём рождения. Сегодня, 23 июня, Трусовой исполнилось 18 лет.

«С днём рождения и чумового настроения», — написала Валиева в своих социальных сетях, тегнув Трусову.

Напомним, Александра Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе. Это случилось на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Несмотря на это, по итогам двух прокатов на ОИ-2022 Трусова проиграла соотечественнице Анне Щербаковой.

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