Алёна Косторная назвала свой актуальный рост

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, назвала свой актуальный рост. По словам спортсменки, её рост — 155 см.
«155. Всегда и везде ниже всех», — написала Косторная.
Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
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