Загитова не будет драться с Батыргазиевым и вместо этого проведёт спарринг с Саитовым

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова не будет проводить показательный боксёрский бой с олимпийским чемпионом 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альбертом Батыргазиевым. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
Вместо этого Загитова проведёт показательный боксёрский спарринг против двукратного олимпийского чемпиона по боксу, 48-летнего Олега Саитова. Мероприятие пройдёт 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы.
20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.
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