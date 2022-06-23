Итальянский парник Маттео Гуаризе продолжит карьеру с новой партнёршей

Итальянский фигурист Маттео Гуаризе, выступавший в паре с Николь Делла Моникой, продолжит карьеру с новой партнёршей.

33-летняя Делла Моника, завершившая карьеру по окончании олимпийского сезона, будет помогать новой паре.

Напомним, в ноябре 2021 года Делла Моника заявила, что хочет уделять больше времени личной жизни: «Скажем так, я как женщина хотела бы создать семью и стать матерью. Не чувствую, что могу продолжать выступать ещё четыре года, потому что потом будет уже слишком поздно».

Отметим, что 33-летний Гуаризе, по словам Делла Моники, также был готов завершить карьеру, но на данный момент спортсмен принял решение продолжать выступления.

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