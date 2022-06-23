Альберт Батыргазиев назвал причину снятия с боя с Алиной Загитовой

Олимпийский чемпион 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев объяснил, почему снялся с выставочного боксёрского поединка с чемпионкой ОИ-2018 в женском одиночном катании Алиной Загитовой.

«К сожалению, из-за старой травмы, побеспокоившей меня в последнем бою, я действительно не смогу участвовать в открытой тренировке с Алиной Загитовой, которая должна была состояться в рамках Дня московского спорта 25 июня. Идея была великолепна, но травма не даёт мне возможности участвовать», — приводит слова Батыргазиева «РИА Новости Спорт».

Напомним, вместо боя с Батыргазиевым Загитова 25 июня проведёт боксёрский спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу, 48-летним Олегом Саитовым.

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