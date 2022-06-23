Олег Саитов высказался о предстоящем боксёрском спарринге с Алиной Загитовой
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов высказался о предстоящем боксёрском спарринге с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой. Спарринг состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.
«Когда спортсмены из разных дисциплин встречаются на территории одного из них, это всегда завораживает как самих спортсменов, так и болельщиков. Алина — очень разносторонняя личность. Здорово, что её увлечение боксом сведёт нас вместе на спортивной площадке, а зрители смогут это увидеть», — цитирует Саитова «РИА Новости Спорт».
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