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Евгения Медведева сообщила, что проведёт открытый урок по йоге

Евгения Медведева сообщила, что проведёт открытый урок по йоге
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что примет участие в программе Международного дня йоги в Москве.

«Друзья! Приходите 26 июня в парк «Царицыно» на Международный день йоги в России, который пройдёт при поддержке Департамента спорта города Москвы. Кстати, я тоже там буду. Планирую провести открытый урок по йоге с профессиональным тренером из World Class в рамках проекта «Спортивные выходные», а потом присоединиться к самой большой медитации в нашей стране.

Ещё будет очень интересно посетить площадки с бесплатными занятиями по разным направлениям йоги с учителями ведущих школ Москвы, музыкальные сцены, где артисты будут выступать вживую, грандиозную ярмарку Organic People Market и вегетарианский фуд-корт», — написала Медведева в своём телеграм-канале.

Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».

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