«Страдает именно Россия». Боброва — о поднятии возрастного ценза в фигурном катании

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет.

«Все говорят, что вроде нет никакой подоплёки политической в этом. Но проблема в том, что в основном сейчас, получается, страдает именно Россия. Ни у кого таких проблем нет. Сейчас и в Америке нет этих молодых, которые раньше были. Две чемпионки были там 15-летние: Тара Липински и Сара Хьюз. Что-то никто тогда не чесался по этому поводу, правда, и четверных тогда не было, но неважно. Сейчас все начали переживать. Я так понимаю, сейчас два основных критерия поднятия возраста. Первый: массово пошли 15-летние девочки, и вроде как смешалось на женское и не женское одиночное катание, а нам нужно якобы именно женское. Поэтому вы идите по юниоркам ещё катайтесь, а мы будем смотреть на прекрасных женщин в одиночном катании. Второй: все беспокоятся за здоровье спортсменов. По их мнению, четверных прыжков почему-то станет меньше. Мне кажется, наоборот. В том плане, что 14–15-летние девочки, которые запрыгают четверные, будут всеми мыслимыми и немыслимыми силами удерживать эти четверные в 17 лет, а это очень тяжело. Нужно вырасти как Анечка Щербакова или Саша Трусова, которые в 17 лет очень маленькие, худенькие, быстрые и резкие, что позволяет им в таком возрасте делать эти прыжки. И тоже вопрос, не каждая девочка сможет так додержать себя до 17 лет. У нас есть пубертат, который как раз падает нам на голову в 16–17 лет. Это удерживается другими способами, не дай бог никому. Я не то что за или против. У меня как не было мнения два года назад, так у меня его и нет. С одной стороны, будет интересно смотреть на женское одиночное катание, именно на зрелых девушек после 17 лет. Но, с другой стороны, какой интерес вызывали наши девочки, которые катались в 15 лет и делали по пять четверных в программе!» — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».

Полную версию подката «Ход коньком» смотрите на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».