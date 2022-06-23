«Называть себя чемпионом нужно при сильнейших». Боброва — о победе Сакамото на ЧМ-2022

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о ценности победы японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира – 2022. Российские фигуристки не выступали на этих соревнованиях, так как были отстранены из-за ситуации на Украине.

«Я как спортсменка за них. У них появился шанс выиграть. Был бы у них шанс, если бы приехали наши прекрасные три девочки? Скорее всего, не было бы. Но при этом победителей не судят. Такая ситуация сложилась. Но они приехали, откатали, взяли своё и выиграли. Она (Каори Сакамото) всегда будет чемпионкой мира 2022 года, у неё этого никто не отнимет. Но у меня всё равно мысли о том, что выигрывать и называть себя чемпионом нужно, наверное, при сильнейших», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».

Полную версию подката «Ход коньком» смотрите на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».