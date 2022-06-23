«Называть себя чемпионом нужно при сильнейших». Боброва — о победе Сакамото на ЧМ-2022

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о ценности победы японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира – 2022. Российские фигуристки не выступали на этих соревнованиях, так как были отстранены из-за ситуации на Украине.
«Я как спортсменка за них. У них появился шанс выиграть. Был бы у них шанс, если бы приехали наши прекрасные три девочки? Скорее всего, не было бы. Но при этом победителей не судят. Такая ситуация сложилась. Но они приехали, откатали, взяли своё и выиграли. Она (Каори Сакамото) всегда будет чемпионкой мира 2022 года, у неё этого никто не отнимет. Но у меня всё равно мысли о том, что выигрывать и называть себя чемпионом нужно, наверное, при сильнейших», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».
Полную версию подката «Ход коньком» смотрите на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».
- 24 июня 2022
-
00:44
- 23 июня 2022
-
23:49
-
23:35
-
23:15
-
21:26
-
21:16
-
21:06
-
20:34
-
20:15
-
19:40
-
18:58
-
16:29
-
15:57
-
15:45
-
15:23
-
15:20
-
14:56
-
13:11
-
10:14
-
10:02
-
09:59
-
09:33
-
00:11
- 22 июня 2022
-
22:50
-
20:48
-
20:00
-
19:45
-
18:59
-
18:40
-
17:47
-
16:15
-
15:55
-
15:09
-
15:00
-
13:34