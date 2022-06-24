«Я за неё очень рада». Боброва — о решении Забияко выступать за Канаду

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о возможной смене гражданства российскими фигуристами при условии долгой дисквалификации из-за ситуации на Украине.

«Я думаю, поголовной смены гражданства не будет. Во-первых, топ-спортсменам не так уж просто сменить гражданство. Да, есть официально, что ты два года не выступаешь на российских и международных соревнованиях, допустим, яркий сейчас пример – участница Олимпийских игр от России, серебряный призёр в командном соревновании Наташа Забияко. Сказали, что она поменяла гражданство, будет выступать за Канаду. И я тут думаю: как она может, если федерация не отпустит. Она выступала за Россию, какая у неё сложная смена гражданства была, когда она за Эстонию выступала, Россия приняла, нашла партнёра, она съездила на Олимпиаду, взяла медаль и так далее. Потом мне просто объяснили, что она-то уже и не выступала давно. У федерации вообще к ней никаких претензий нет, главное, что, когда она снова поедет на Олимпиаду, она должна иметь канадское гражданство. Получится у неё или нет — не знаю. Но я очень рада, если она чувствует в себе силы, если нашла партнёра и если поняла за это время, что не может без фигурного катания, — класс. Я, честно, за неё очень рада», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Выбирай любимую фигуристку. Голосование — в «Телеграме».

Полную версию подката «Ход коньком» смотрите на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».